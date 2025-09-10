◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）

巨人の森田駿哉投手が先発して、５回７９球を投げて３失点。チームは勝利したが自身４勝目とはならなかった。

森田は初回に先頭から連打を浴び一、二塁。小園に右前適時打を浴びて先制点を奪われると、１死二、三塁では末包に中堅への犠飛を浴びて追加点。１―２の４回には１死から菊池に左翼席へのソロを被弾した。それでも毎回走者を背負ったが、大きく崩れることはなく、５回までマウンドに立った。

森田はこの日の投球について「立ち上がりで３連打打たれているので、丁寧にいきすぎたのかなというのはある。大胆にいければ、違う結果もあったのかなと思う。しっかり立ち上がりはピッチャーとして大事なので、そこは、チームに勢いを持ってこられなかったのは課題だなと思います」と振り返った。

さらに重ねて「ホームランも不用意というか、カウントを悪くしてしまっているので。そこはもったいなかったかなと思いますし、何とか、もっと長いイニング投げたかったなとは思うんですけど。中継ぎの人に、またたくさん投げてもらって。チームが勝ててうれしいんですけど、そこは自分としては物足りないですね」と反省点を口にした。

降板後は阿部監督から声をかけられ「癖だったりとか、何かあるということを言われました。そこは次の登板まで、癖とか出ないようにといいますか、まずその中で、自分のフォームの中で修正できるところがあると思うので、そういうところはしっかり見つめ直して、よりいい状態でまた投げられるように準備したいなと思います」と語った。