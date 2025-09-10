「巨人４−３広島」（１０日、東京ドーム）

広島が接戦を落として痛恨の６連敗。自力でのＣＳ進出の可能性がなくなった。９月は１勝７敗の低空飛行で、ＣＳ圏内の３位・ＤｅＮＡとは６ゲーム差に広がった。

打線は初回、小園の適時打と末包の中犠飛で、２点を先制。１点リードの四回には菊池の４号ソロでリードを２点に広げた。だが先発・大瀬良が直後に岸田に同点２ランを被弾。同点の八回は３番手・島内が先頭への四球から１死満塁とし、代打・坂本に勝ち越しの左犠飛を許した。大瀬良は６回７安打３失点で、東京ドームでは２０１８年４月１５日の勝利以降、１２戦勝ちなしとなった。試合後の新井貴浩監督（４８）の談話は以下の通り。

−八回は先頭への四球から。

「そこがちょっと、もったいなかったかな」

−序盤の展開は得点直後の失点。流れも悪かった。

「そうやね。まぁそこは分かっていると思う。点を取った直後というのは、より引き締めてというのは分かっていると思う。まあゲームはつくってくれたと思います」

−大瀬良は前回３日・ＤｅＮＡ戦で自己ワースト７四球。今回は無四球だった。

「前回の登板とはね。全然比べものにならないぐらい真っすぐは良かったと思う」

−打線が初回に先制する試合が続いているが。

「そうやね。点は取るんだけど、そこら辺がね。うまくかみ合っていない状況が続いているかなと。そこは我慢して」

−八回の好機では、佐々木がそのまま打席に立った。

「もちろん。あそこは代打というのは全く考えていなかったです。経験してもらいたい。あそこはね。彼にとって、打てればいいですけど、打てなくても、成長していくためにも必要なことかなと」

−苦しい状況が続く。選手に求めるものは。

「粘り強くやっていくしかないと思う。選手は頑張ってくれていると思う。粘り強くやっていくしかない」