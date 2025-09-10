銀座コージーコーナーから、秋限定の和栗&抹茶のプレミアムスイーツが登場♡

銀座コージーコーナーから、秋の夜長にぴったりの和スイーツが登場♡「コージープレミアムスフレワッフル（和栗&ほうじ茶 宵もち）」は、熊本県産栗ペーストのやさしい甘さと加賀棒ほうじ茶クリーム、もちもちの求肥をワッフルでサンドした贅沢な一品。さらに「Wシュー（抹茶&粒あん）」は抹茶クリームと粒あん、カスタードの絶妙なハーモニーを楽しめます。

秋の夜長に寄り添う和スイーツ

「コージープレミアムスフレワッフル（和栗&ほうじ茶 宵もち）」は、ふんわりしっとりのワッフルで、和栗あんと加賀棒ほうじ茶クリーム、求肥をサンド。

栗のやさしい甘さとほうじ茶の香ばしさ、求肥のもちもち感が絶妙に絡み合い、秋のくつろぎ時間にぴったりです。価格は税込378円で、2026年1月5日まで販売予定です。

丸亀の「うどん弁当」に新作登場♡梅とろろオクラでさっぱり楽しむ秋限定メニュー

抹茶と粒あんのWシューの魅力

「Wシュー（抹茶&粒あん）」は、さっくり焼き上げたシュー皮に、ほんのり苦みのある抹茶クリームとやさしい甘さの粒あん、まろやかなカスタードを詰めた秋限定スイーツ♡

上品な香りとバランスの取れた甘さで、読書や映像鑑賞のお供に最適です。価格は税込334円で、11月6日まで販売予定です。

秋スイーツで贅沢な夜時間を♡



銀座コージーコーナーの「コージープレミアムスフレワッフル（和栗&ほうじ茶 宵もち）」と「Wシュー（抹茶&粒あん）」は、秋の夜長にぴったりの和スイーツです♡

熊本県産栗や加賀棒ほうじ茶、抹茶と粒あんの絶妙な組み合わせを堪能してください。全国の生ケーキ取扱店で9月12日から数量限定発売。くつろぎタイムにぜひどうぞ♪