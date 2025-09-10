「ちはやふる」最終回 めぐる（當真あみ）ら、大学生の姿に視聴者感涙 初回放送前の予告に再注目「伏線回収された」「激アツ」
【モデルプレス＝2025/09/10】女優の當真あみが主演を務める日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）の最終話が、10日に放送された。大学生になった藍沢めぐる（當真）達の姿に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ちはやふる」初回放送前に映っていた最終回シーン
本作は、末次由紀氏によるシリーズ累計発行部数2,900万部を超えるヒット漫画「ちはやふる」を原作とした映画「ちはやふる−上の句−」「同−下の句−」「同−結び−」の10年後の世界を描く、令和の高校生たちが青春をかけて競技かるたに挑むドラマオリジナルストーリー。物語の舞台となる梅園高校の競技かるた部は部員が少なく、廃部寸前。そこで、高校2年生の幽霊部員・藍沢めぐる（當真）が、新たに顧問となった大江奏（上白石萌音）と出会い、運命が大きく動き出す。
全国大会出場を懸けた最終予選は、4勝1敗で、瑞沢の全国大会出場が決定。会場に、両チームをたたえる拍手が鳴り響き、立ち上がれない梅園のもとに、読手を終えた奏が駆け寄る。めぐるは途端に顔をゆがませ、周囲の目もはばからず、子どものように泣きじゃくった。
そして物語は、めぐるたちが高校を卒業した2026年春へ。大学生になっためぐるの姿が、かるた大会「咲くやこの花スプリングカップ」にあった。この大会では、高校時代に激戦を繰り広げた瑞沢高校の月浦凪（原菜乃華）や、元チームメイトの村田千江莉（嵐莉菜）が、めぐると同じチームで団体戦に挑んだ。さらに、対戦相手のチームには梅園メンバーだった白野風希（齋藤潤）、与野草太（山時聡真）、そして瑞沢の折江懸心（藤原大祐）の姿があった。ほかにも、青春を懸けて戦った仲間たちの姿があった。さらに、実況Live配信席には永世クイーンでYouTuberの若宮詩暢（松岡茉優）が座る。読手を務めていたのは、奏だった。
このシーンは初回放送前の予告にも映っており、視聴者からは「伏線回収された」「みんながかるた続けてるとこ見れて嬉しい」「めぐると凪、風希と懸心が同じチームなの激アツ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆當真あみ主演「ちはやふる−めぐり−」
◆「ちはやふる」初回放送前の予告に再注目
