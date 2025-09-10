佐々木朗希 デビュー戦以来の100マイル超えで4回までに8奪三振 ロバーツ監督「ドジャースにとってもいいこと」



佐々木朗希 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月9日(日本時間10日)ロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

右肩のインピンジメント症候群で60日間の負傷者リスト(IL)入りしている佐々木朗希投手(24)が9日(同10日)、ジャイアンツ傘下3Aサクラメント戦に5度目となるリハビリ登板を行った。

4回2/3を投げ3安打3失点、8奪三振、5四死球の内容も、今季最速100.6マイル(約161.9キロ)を計測。100マイル超えは5球だった。

4回までは圧巻の投球をみせた。初回先頭打者の4球目に、100.2マイルを計測。100マイル超えはデビュー戦の3月19日カブス戦(東京ドーム)以来のことだ。

ここからストレートを軸にスライダー、スプリットを織り交ぜ、打者を翻弄する。4回までに8個の三振を積み上げた。

ただ5回に入ると制球が乱れ始める。ヒットと2四球で無死満塁のピンチを招き、内野ゴロの間に1点を失うと、犠飛、左中間二塁打で計3点を献上した。2死二塁で死球を与えたところで降板となり、5回を投げ切ることはできなかった。

ロバーツ監督は100マイル超えの球が何球かあったことを伝え聞くと「本当？それは素晴らしい。ドジャースにとっても朗希にとってもいいこと。組織として話し合うことになる。いい知らせだ」と顔をほころばせた。

投手のマイナーでのリハビリ出場の期間は30日と決まっているため、実質この日が最終登板となる。

先発または別の役割での復帰かを問われると「何でもありうる。先発陣が現状しっかり投げているから、彼がどこにフィットするかを判断する。

朗希が早く戻って貢献したいと強く思っているのは分かっている」と指揮官はあらゆる可能性を否定しなかった。

ポストシーズンゲームに向け、わずかな光が見え始めた。

テレ東リアライブ編集部

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



エース・カーショウ 大谷翔平について「信じられない。24時間ショウヘイに注目が集まる」

佐々木朗希 "自信の喪失"が問題となり長期離脱か ロバーツ監督「今季は彼抜きで戦うつもりでプランを立てるべき」

