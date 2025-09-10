◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）

巨人の大勢投手が１回１３球を投げて、２安打無失点に抑え、中継ぎながら今季８勝目を挙げた。

３―３の同点で迎えた８回に４番手でマウンドへ。まずは先頭・小園を１５４キロで遊ゴロ。４番・モンテロ、５番・末包に２者連続安打を浴びて、１死一、二塁。６番・菊池をフォークで空振り三振。７番・佐々木をこの日の最速１５６キロ直球で左飛に打ち取って無失点に抑えた。

チームは８回裏の攻撃で坂本の犠飛で勝ち越しを決め、大勢は中継ぎながら、山崎に次ぐチーム２位の８勝目となった。

さらに１６年のマシソンに並ぶ球団最多の４９ホールドポイントをマーク。「今シーズン調子も悪い中、ここまでそういう記録を積み重ねられているのも野手の皆さんが守ってくれたりしているので、感謝したいなと思いますし、残り試合はよりいいパフォーマンスを発揮してしっかりチームに貢献したいと思います」と語った。

「ＣＳに出る権利を得るためにも１戦１戦大事になってくると思うので、その権利をしっかりつかんで、ジャイアンツというチームが素晴らしいチームって結果で示していかないといけない。それを証明したいので、まずはＣＳにしっかりと臨めるように権利を得れるように１戦１戦しっかり勝つことですね」と思いを口にした。

また、これでルーキーイヤーに達成した自己最多タイの５７登板目。登板数も多い中ではあるが、今後のポイントを問われると「早寝早起き朝ご飯です」とにっこりと笑った右腕。「マウンドでしっかりと自分のパフォーマンスを発揮できるように、野球のことだけ考えて毎日過ごしたいと思います」。体調管理、コンディション管理を徹底しながら、シーズンを駆け抜ける。