◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）

巨人の大勢投手が１回１３球を投げて、２安打無失点に抑え、中継ぎながら今季８勝目を挙げた。

３―３の同点で迎えた８回に４番手でマウンドへ。まずは先頭・小園を１５４キロで遊ゴロ。４番・モンテロ、５番・末包に２者連続安打を浴びて、１死一、二塁。６番・菊池をフォークで空振り三振。７番・佐々木をこの日の最速１５６キロ直球で左飛に打ち取って無失点に抑えた。

チームは８回裏の攻撃で坂本の犠飛で勝ち越しを決め、大勢は山崎に次ぐチーム２位の中継ぎながら８勝目。さらにこれで１６年のマシソンに並ぶ球団最多の４９ホールドポイント。また、これでルーキーイヤーに達成した自己最多タイの５７登板目とした。

杉内俊哉投手チーフコーチは大勢について「８勝いっちゃったからね〜最多勝狙ってるんですよ」と笑いながらも「残り１５試合ありますからね、行っても６０前後で終わらせたいんですけどね、でも、（１位以下の）順位が決まってればいいけどね、決まってないので、競ってる場面、同点の場面いかないといけないので８回。まぁ管理しながら、けがしないようにやるしかないですね」と語った。