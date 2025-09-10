俳優の妻夫木聡さん（44）が9日、都内で行われた自身が主演する映画『宝島』東京プレミアイベントに、共演する広瀬すずさん（27）、永山瑛太さん（42）らと共に登場しました。

映画は、真藤順丈さんの『宝島』（講談社文庫）が原作。アメリカ統治下の沖縄で、自由を求め駆け抜けた若者たちの友情と葛藤が描かれています。妻夫木さんは永山さん演じるオンが消息不明後、刑事となったグスクを演じます。

本作は新型コロナウイルスが流行したことの影響もあり、2回撮影が中断されたといいます。妻夫木さんは「映画の力を信じたいですよね。誰かの人生を変えられる、未来を変えられる力があるんだとしたら僕はやっぱりそれを信じたい」と話し、「そういう奇跡っていうものを目の当たりにしたし、手渡しで届けていかないとなという思いはすごくありました」と撮影を続けられた理由を語りました。

また、現場ではカットの声がけに気づかず、演技を止めなかったことを共演者から明かされると「（撮影する前に）僕がたきつけるんで、なおさらみんなヒートアップするんですよね」と振り返りました。