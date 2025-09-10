石破総理の後任を決める自民党総裁選に向けた動きが活発化する中、石破総理は10日夜、野田聖子元総務大臣らと会合を開きました。総裁選についても意見を交わしたということです。

記者

「いま石破総理が到着しました。このあと、野田聖子議員らとの会合に臨みます」

石破総理は10日、自民党の野田聖子元総務大臣や橋本聖子元五輪担当大臣らと会合を開きました。橋本氏らの参議院選挙の当選を祝う会だということですが、会合では、総裁選についても意見が交わされたということです。

野田聖子 元総務大臣

「（Q.総裁選関連の相談もされたんですか？）それはもちろん時節柄」

野田氏によると、石破総理は出席した議員らに対し、“いろいろ大変な局面だが、決して人を恨まず、前に進んでいこう”などといった趣旨の話をし、“自民党の内輪のやり取りではなく、自民党に関わってない人たちのためにどう生きるかが大事だ”などと説いたということです。

また、石破総理はその後、旧石破グループの議員らとも会合を開き、アメリカとの関税交渉を担当した赤沢経済再生担当大臣を慰労しましたが、出席者によると、総裁選を含め党内情勢について深い話題にはならなかったということです。