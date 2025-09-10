Screenshots: smartprix

夏のGoogle Pixel、秋のApple iPhoneが出たら今年も終わり。年明け1発目にSamsungのGalaxyが出て、また新たなサイクルがスタートします。そのGalaxy、来年リリースが期待されるGalaxy S26シリーズのレンダリング画像を、ネタ元のSmartPrixが独自入手、公開しています。

リアカメラモデルが大きく変更

2026年のリリースが期待されるのは、Galaxy S26 Pro、Galaxy S26 Ultra、Galaxy S26 Edge。…ラインナップについては後述します。

3モデル共通で大きく変わるのはリアカメラのデザイン。Galaxy S25ではカメラ部分のみ背面に凹凸がありましたが、Galaxy S26 Pro/ Ulrtaはカメラ周りに囲みを設けて、囲みごとを盛り上げるデザイン。Galaxy Z Fold 7ぽいリアカメラのデザインです。

薄さ勝負のGalaxy S26 Edgeもリアカメラ周りに囲みができて盛り上がるのですが、この範囲が広い。カメラ周りだけでなく、背面上部1/4ほどがでっぱりに。

全モデルでカメラ囲みで凹凸をつけるのは、カメラセンサーなどを格納するためでしょうか。特に薄さが命のGalaxy S26 Edgeでは、広い面積を囲んで盛り上げることで、薄さアピールで数字をだす最も薄い部分を活かしつつ、物理スペースを増やす作戦と見られます。

端末の角がより丸っこくなる説がありますが、画像を見ると言われてみればすこーし丸いかなという程度。

その他、SmartPrixが入手したリーク情報によれば、カメラやディスプレイサイズなど、モデルによってはキープか微増の定番底上げアップデート。期待すべきは、今度こそワイヤレス充電規格がQi2対応になりそうだということ。

基本モデルどこいった？

Galaxyユーザーならすぐに異変に気づいたと思いますが、その通り。SmartPrixは基本モデルがなくなる説を唱えています。

Galaxy S25シリーズのラインナップは、基本モデルのGalaxy S25、大きめのGalaxy S25 Plus（日本展開なし）、プレミアム機種のGalaxy S25 Ultra、薄さ命のGalaxy S25 Edgeです。これが、Galaxy S26では、名称の上では基本モデルのGalaxy S26はなくなり、Galaxy S26 Proに置き換わるのだといいます。昨今のスマホはもうすべてProレベルということなのでしょうか。

…本当にこれでいくの？ 正直、これわかりにくいよー。

