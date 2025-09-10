サンダルより“こっち”がイイ！【GU】夏秋シフトで狙いたい♡「シャレ見えスニーカー」

9月に入り、そろそろ秋ムードへと着こなしをシフトしたい気分。まずはサンダルからスニーカーに履き替えて、足元から季節感を取り入れてみては？ 今回編集部が注目したのは【GU（ジーユー）】から登場したスニーカー。秋らしいカラーや素材感で、おしゃれ偏差値をグッと上げてくれそうです。

2種のシューレース付き！ トレンドブラウンで季節感UP

【GU】「ダブルシューレースフラットスニーカー」\2,990（税込）

丸紐・平紐と2本のシューレースを組み合わせたデザインが特徴で、さりげないセンスをプラスしてくれるスニーカー。シューレースの組み合わせ方や結び方次第で、気分に合わせてアレンジができるのも魅力です。スエードライクな質感が高見えし、トレンドのブラウンカラーも相まって秋らしさも感じられる一足です。

ベロア素材スニーカーで秋らしさを先取り

【GU】「ベロアスニーカー」\2,990（税込）

光の加減で表情が変わる、ベロアならではの素材感が魅力の一足。ほんのり厚みのあるガムソールも印象的で、さっと履くだけで秋らしさをグッと高めてくれそうです。どこかレトロムード漂う雰囲気は、流行のジーンズやワークパンツとの相性も◎ あえてワンピースやスカートに合わせれば、足元に季節感を添えつつ甘辛MIXなスタイルを楽しめます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M