優しすぎるまなざしに注目！ YouTubeチャンネル「Buddy」では、ゴールデンレトリバー、シベリアンハスキーの子犬、さらに子猫がたわむれる様子が配信され、動画のコメント欄には「こういう動画大好き！」「心が温かくなるよね」の声が続出しました。

かまれても反撃などはせず…

注目を集めたのは「Golden Retriever and Husky Puppy React to Fluffy Kitten for the First Time！」という動画。ハスキーの子犬が、灰色の子猫にちょっかいを出すところから始まります。

子猫の周りをぐるぐると回り、遊びに誘うハスキーの子犬。しかし子猫は、容赦なく猫パンチを繰り出します。めげずに向かって来る子犬に、最初は片足だった子猫のパンチが、両前足でたたみかける形に変化しました。

「遊び足りないワン！」と、今度はゴールデンレトリバーの「バディ」にちょっかいを出し始めた子犬。前足をガブリとかまれたときには、さすがのバディも顔をゆがめます。

足だけでなく、頭をガジガジとかまれても反撃などはせず、まるで保護者のようなまなざしで穏やかに子犬と子猫を見守るバディ。とても賢く、優しいのが伝わってきますね。

動画を見た視聴者からは、「ゴールデンレトリバーは最高のベビーシッターだね！」「彼らはきっと親友になるんじゃないかな」などの声が寄せられていました。3匹の絶妙な関係性を、ぜひチェックしてみてくださいね。