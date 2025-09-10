9月6日放送のABEMA「給与明細」では、セクシー女優が集結するアジア最大級の成人國際万博「TRE」に潜入調査。その会場内のブースで、ファンとの交流イベントを終えたばかりの人気女優・巴ひかり、葉月まゆ、天羽りりかに話を聞いた。

【画像】交流イベントの“過激な衣装”を見せる天羽りりか（複数カット）

台湾で年に1度開催される成人國際万博「TRE」は、2017年から開催し、昨年の来場者数は20万人以上。日本の人気セクシー女優たちを一同に招待している。今回、今年4月にデビューしたばかりの新人セクシー女優・浜辺やよいが潜入調査した。

浜辺は会場で、人気女優・巴ひかりと遭遇した。話を聞くと、ファンとの写真撮影を終え、「やっと周りを見て回ろうかと思っていた」ところだったという。そこへ、葉月まゆと天羽りりかの2人の女優も合流。この日のサービス内容について「（3人と）一緒に写真を撮ったり、ハグしたり、踏んづけたりしてた」と説明した。さらに「ショートドラマを撮ることができるプチコーナーもやっていた」。

ファンとの交流イベントを終えた3人は、「忙しかったです…気絶するかと思った」と語り、その多忙ぶりを明かした。