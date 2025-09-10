韓国ドラマ『チェックイン漢陽（ハニャン）』のダイジェスト映像が公開された。

本作は、朝鮮時代の豪華旅閣「龍天楼（ヨンチョンル）」を舞台にした注目の青春ロマンス時代劇。父の死の真相を探るため男装して潜入したホン・ドクス（キム・ジウン）と、王室を守るために飛び込んできた王子イ・ウン（ペ・イニョク）、父によって強制的に入ることになったチョン・ジュナ（チョン・ゴンジュ）、没落した家の復興のために入ってきたコ・スラ（パク・ジェチャン）が、「ハオナ（ですが）四人衆」として数々の試練に立ち向かい、時に対立しながらも強い絆を育んでいく。

ダイジェスト映像は、DVD＆Blu-ray BOXには収録されていないYouTube限定コンテンツとなり、初めて本作に触れる人への“入門編”としても、ファンにとっての“追体験”としても楽しめる内容となっている。

1本目の「ハオナ四人衆 最悪な出会い！？」（1～6話）では、賭博場で紅牌を賭けて勝負するホン・ドクスの姿から始まり、王室を救う鍵「黄銅金匙（ファンドングムシ）」を探すイ・ウノの潜入、そして龍天楼で偶然出会ったドクス、ウノ、チョン・ジュナ、コ・スラの“ハオナ四人衆”が結成されていく様子が描かれる。最初は衝突ばかりの彼らが次第に絆を深めていく過程が凝縮され、最後はドクスが濡れ衣を着せられる緊迫の場面で幕を閉じる。

続く「加速する三角関係と本当の敵」（7～12話）では、謎の黒幕に陥れられたドクスを救おうと奔走するハオナ四人衆の姿と、ついに明かされる黒幕の正体が描かれる。一方で、友情と恋の狭間で揺れ動く三角関係も加速。スラに「ドクスが好きだろ？」と指摘されて動揺するジュナ、ウノに告白相談を持ちかけるコミカルな場面、そしてウノ自身もドクスへの想いを自覚していく姿が描かれている。

そして最終章をまとめた「ハオナ四人衆 友情の行方」（13～16話）では、それぞれの“真実の姿”と目的が明らかになるにつれて友情が揺らぎはじめる。復讐に燃えるドクス、王室を背負うことを迫られるウノ、新たな大閣主となるジュナ。それぞれの運命が交錯する中、果たして彼らの絆は守られるのか。

