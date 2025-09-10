実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が10日放送のABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、ロマンス詐欺問題について言及する場面があった。

番組では、急増している「SNS型ロマンス詐欺」について特集。警察庁が発表したデータによれば、今年7月末で認知件数は2927件、被害額は278億5000万円を超えているという。

また、一人暮らしの80代女性が「宇宙飛行士」を名乗る男とSNSを通じて親しくなった。そこで「攻撃を受けており、宇宙船の酸素が足りない」といった理由で電子マネーを購入するよう指示されたといい、女性は100万円分の被害にあった、というケースも紹介した。

この問題について、ひろゆき氏は「判断力のない高齢者で、知り合いとか友達がいない人がだまされるんだと思うんですよね」といい「たとえば“宇宙で攻撃されてる”って、まともな友達一人にでも相談したら“それおかしくない?”って言うと思うんですよ。詐欺の問題というより、判断力のない孤独な老人問題だと思います」とコメントしていた。