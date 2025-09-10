俳優の永山瑛太さん（42）が9日、映画『宝島』（9月19日公開）東京プレミアに、共演の妻夫木聡さん（44）、広瀬すずさん（27）らと登場。初共演から23年という、先輩・妻夫木さんについて気になっていることを明かしました。

映画はアメリカ統治下の沖縄を舞台に、若者たちの友情と葛藤を描くエンターテインメント作品。妻夫木さんと広瀬さんは、米軍基地から奪った物資を住民らに分け与える“戦果アギヤー”と呼ばれる若者たちを、永山さんはそのリーダーで、圧倒的なカリスマ性を持つオンを演じています。

役を演じるために心がけたことについて、永山さんは「どういったことを感じてオンが生きていたのかっていうことを理屈ではなくて何か肉体で表現していきたいということで、僕はその日から毎日、嘉手納基地の周りをとにかくランニングして、あまり思考しないっていう」と振り返りました。

さらに「妻夫木聡さんを先輩だと思わない。意識しないっていうことを決めまして。それであんな感じになりました」とコメント。

理由について「（これまでは）共演しても（妻夫木さんが）お兄ちゃん役なんですよ。俺が先頭きって“おい、行くぞ”っていう感じは初めてだったので。“俺についてこい”っていう感じが。これを超えるには本能的に、思考してると無理なんですよ。動物的にやっていったっていう感じでしたよね」と明かしました。

初共演は2002年放送のドラマだったという2人。妻夫木さんは当時を振り返りながら、「“友達役だからブッキーって呼んでもいいですか”って、“あ〜どうぞどうぞ”、“ブッキー”って。その頃からもうそんな（先輩だと思わない）感じになってたような気がするんですけどね」と話し会場を笑わせました。

それを受け、永山さんが「心の底では、“瑛太生意気だな”とか思われてないかなって、ちょっと心配はしてるんですけど」と心の内を話すと、妻夫木さんは「散々共演してきたじゃん」と仲の良さを見せました。