ポップスピアニストのハラミちゃん（年齢非公表）が10日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。絶望的に苦手なことを明かし、スタジオを驚かせた。

今回は「家事から逃げたい女!」と題して、家事嫌いな出演者たちが集まった。

料理の話題になると、ハラミちゃんは「私、卵が割れなくて…」と小声で告白。MCの上田晋也から「コンコンってやって、パッと割るだけじゃん」とツッコまれると、「まずヒビを入れるのが難しくないですか？力加減がわからなくて…」と真剣な表情で語った。

さらに、この“卵割れないこと”が仕事にも影響したことを明かす。「チキンラーメンさんとお仕事させていただいた時に、生配信でチキンラーメンを作る企画があって。先方が30人ぐらい見てる中で卵割らなきゃいけなくて。でも“卵割れないです”って言うタイミングを逃してしまったんです。それでリハーサルの時に“すみません止めてください。私卵が割れません”って言ったらシーンって静まり返ってしまった」と当時の気まずい空気を振り返った。

結局「そこから会議が始まってしまって。元々割れてるものをお皿で移すだけになった」と申し訳なさそうに語っていた。