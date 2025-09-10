【#アルカナディア】ドラゴン型ディアーズ「ギィ」のウィライズモードが公開ノーマルモードから衣装が変化、巨大な翼をもった姿に
コトブキヤは、配信番組「アルカナディア 第10弾キャラクター予約開始直前！トークライブ」にて新キャラクター「ギィ」のウィライズモードを公開した。
武装形態であるウィライズモードでは、巨大な翼「ドラゴンウイング」や短パン衣装に変化する。髪型もボールジョイントのツインテールとなり、角もさらに巨大な造形となっている。
「ドラゴンウイング」は各部がフレキシブルに可動し、翼のようなウイングモードや巨大な爪のようなクローモードにすることができる。
尻尾も多層構造によってフレキシブルに可動する。各層はボールジョイントとなっており、間に紫のインナーパーツがあり、隙間も目立たない造形となっている。リングパーツは内部にクリアパーツを使用して、浮いているような表現となっている。また、ノーマルモードとウィライズモードでは尾びれのデザインが異なり、ウィライズモードではより攻撃的なデザインとなっている。
細かい部分では尾びれパーツに番号が振られており、組み間違えのないように工夫がされている。また、対応したパーツを組み立ててからランナーからパーツを切り離すやり方も公開された。
付属の表情パーツ、あほ毛パーツがそれぞれ5種類が付属する。さらにエフェクトパーツと付属表情パーツが付き、ブレスを履くような表情を表現することができる。表情パーツの口元に3mmジョイントが設けられ、エフェクトパーツを付けることができる。
また、エフェクトパーツはダボ袖パーツのフリル部分を外すことで組み替えが可能となっている。【アルカナディア 第10弾キャラクター予約開始直前！トークライブ】
【ギィご紹介②】- アルカナディア情報局【TVアニメ化決定！】 (@arcanadea_info) September 10, 2025
ウィライズモード
ウィライズモードの姿が本日初公開！
角や羽根が大型化。髪型や服装も大きく変化しています。
▼配信URLhttps://t.co/NgDF1hs8rA#アルカナディア pic.twitter.com/0vkT4mKs8n
(C) KOTOBUKIYA