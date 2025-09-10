【アルカナディア 第10弾キャラクター予約開始直前！トークライブ】 9月10日20時より配信開始

コトブキヤは、配信番組「アルカナディア 第10弾キャラクター予約開始直前！トークライブ」にて新キャラクター「ギィ」のウィライズモードを公開した。

武装形態であるウィライズモードでは、巨大な翼「ドラゴンウイング」や短パン衣装に変化する。髪型もボールジョイントのツインテールとなり、角もさらに巨大な造形となっている。

「ドラゴンウイング」は各部がフレキシブルに可動し、翼のようなウイングモードや巨大な爪のようなクローモードにすることができる。

尻尾も多層構造によってフレキシブルに可動する。各層はボールジョイントとなっており、間に紫のインナーパーツがあり、隙間も目立たない造形となっている。リングパーツは内部にクリアパーツを使用して、浮いているような表現となっている。また、ノーマルモードとウィライズモードでは尾びれのデザインが異なり、ウィライズモードではより攻撃的なデザインとなっている。

細かい部分では尾びれパーツに番号が振られており、組み間違えのないように工夫がされている。また、対応したパーツを組み立ててからランナーからパーツを切り離すやり方も公開された。

付属の表情パーツ、あほ毛パーツがそれぞれ5種類が付属する。さらにエフェクトパーツと付属表情パーツが付き、ブレスを履くような表情を表現することができる。表情パーツの口元に3mmジョイントが設けられ、エフェクトパーツを付けることができる。

また、エフェクトパーツはダボ袖パーツのフリル部分を外すことで組み替えが可能となっている。

(C) KOTOBUKIYA