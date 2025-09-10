イスラエルによるカタールの首都ドーハへの攻撃を巡り、同国のムハンマド・サーニ首相は９日の記者会見で、「攻撃は完全に不意打ちだった」と怒りをぶちまけた。

地域の安定に向けた仲介努力は継続する考えを示したものの、イスラエルとの信頼関係は大きく揺らぎ、停戦を目指す動きには大きな打撃となった。

ムハンマド氏は記者会見で、攻撃的な施策を展開し続けるイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相を念頭に、「この地域には政治的傲慢（ごうまん）さを示し、国家主権を侵害するならず者がいる」と糾弾した。その上で、イスラエルの敵対的行為に対し、地域全体で対応する必要性を強調した。

ムハンマド氏の説明によると、カタールが米国から電話で攻撃の通知を受けたのは、攻撃開始から１０分後だった。レーダーが探知できない兵器が使われたとの認識を示し、攻撃が全く予想されない形で実施されたと強調した。担当閣僚の下に法務チームを設置し、イスラエルに対抗するための法的措置に着手するとも表明した。

カタールは、６月にイスラエルとイランが直接交戦した際にも、国内にある米軍基地がイランから攻撃を受けた。ただ、この時はイラン側から事前に攻撃の通告があり、米国と連携して防衛に当たることができた。

仲介外交に力を入れるカタールは、イスラム主義組織ハマス政治部門の事務所をドーハに受け入れてきた。パレスチナ自治区ガザの停戦交渉では、ドーハは協議の主要な舞台となっており、ここ数日間も進展に向けて調整が行われていた。

ムハンマド氏は、そのさなかにイスラエルが交渉相手を狙ったことについて「裏切りとしか呼べない」と非難し、これまでの仲介努力を正面から否定するかのようなイスラエルの行動に強い不信感を示した。（カイロ支局 西田道成）