FEMMUEの最高峰エイジングケア♡カメリア由来の新オイル＆クリーム

冬の澄んだ空気の中で凛と咲くカメリアから着想を得た、FEMMUE〈ファミュ〉最高峰のエイジングケアライン「アイディアルカメリアライン」より、待望の新作「アイディアル ディヴァインオイル」と「アイディアル シグネチャークリーム」が登場しました。済州島産カメリアを贅沢に配合し、乾燥やハリ不足など多角的な肌悩みに寄り添う2つの逸品をご紹介します。

カメリアの生命力で叶えるFEMMUEの進化系エイジングケア

FEMMUEが誇る「アイディアルカメリアライン」は、歳月を重ねた肌に寄り添うために誕生した最高峰シリーズ。

済州島産のカメリアオイル*2や花・種子由来成分を贅沢に配合し、乾燥・ハリ不足・くすみなど年齢とともに現れやすい肌悩みにアプローチします。

さらに優雅なウッディフローラルの香りが心を解きほぐし、スキンケアを特別な時間へと導きます。

ジョンマスターオーガニック新作ブラシで毛穴も頭皮もすっきり♡

アイディアル ディヴァインオイルとシグネチャークリーム

「アイディアル ディヴァインオイル」（30mL/6,600円）は、済州島産カメリアオイルを約58％配合。軽やかに肌へなじみ、乾燥やごわつきをケアして透明感とツヤを与えます。

「アイディアル シグネチャークリーム」（45g/9,900円）は、カメリア由来のCAMELLIA EX*11を含み、リッチな保湿でハリと弾力を叶える濃密クリーム。

角質層のすみずみまで潤いを届け、内側から輝くような美しさへ導きます。

深紅のボトルに宿るカメリアの気高さ

新作2品は、カメリアの花のような深紅のボトルデザインも魅力。華やかさだけでなく奥行きのある美しさを感じさせ、手に取るたびに内なる力を呼び覚ましてくれます。

視線を惹きつけながらも落ち着きのあるたたずまいは、大人の女性にふさわしい存在感です。

*1年齢に応じたうるおいを与えるケア *2ツバキ種子油 *11ツバキ花エキス、プロパンジオール、水

まとめ：FEMMUEで咲き続ける美しさを

FEMMUE〈ファミュ〉から登場した「アイディアル ディヴァインオイル」と「アイディアル シグネチャークリーム」は、カメリアの恵みを凝縮した最高峰のエイジングケア*1ライン。

乾燥やハリ不足など多角的な悩みにアプローチし、香りと質感で日々のスキンケアを格上げします。年齢を重ねてもなお咲き続けるカメリアのように、自分らしい美しさを纏って♡