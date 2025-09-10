俳優の寺田心さん（17）が9日、『ペットライン「愛犬・愛猫へ贈る 感謝の手紙コンテスト」発表会』に登場。愛犬への思いを手紙につづりました。

今回、飼い主が愛犬・愛猫へ手紙で感謝を贈るコンテストの開催に伴い、寺田さん自身も愛犬“もも”への手紙を用意。

寺田さんは、「ももへ。ある本を読み、大きくなったら保護施設をつくりたいと思った。保護犬についてちゃんと理解するため、“保護犬を自分で育てたい”と思っていたときに出会ったのが君です。声帯を切られていた君は、すごく緊張をしていて、初めて会ったときは抱っこをされたまま微動だにしなかったね。だからその時に思ったんだ。“僕がこの子を幸せにしてあげたい”って。ねぇ、もも。僕は間違っていたと思う。僕が幸せにしてあげるんじゃなくて、僕が君に幸せをもらっているよ。おうちに帰ったら“おかえり”をしてくれたり、悲しいときはそばにいてくれたり、いつも僕の支えになってくれてありがとう。シニアになって今までできていたことができなくなったり、寝る時間も少しずつ増えたり、この先もっと大変なことが増えるかもしれない。でも、ずっとそばにいるから長生きしてね。それで、これからもたくさんの思い出を作ろうね」と、思いを込めて読み上げました。

手紙を読み終えた寺田さんは「手紙に書いたんですが、やっぱりこうして写真で見ると、うちに来たばっかりの頃は、とても表情も緊張しているというか、怖がっていたりとか、人間に対してのおびえというものがあったんですけど、今はこんなにすごく優しそうな顔をして、いつも一緒にいてくれますし」と、ももとの過去を振り返る場面も。

そして、寺田さんは、もも以外にも4匹の愛犬を飼っているとのことで、「（ももは）みんなのお姉ちゃんというのか、お母さんというのか、すごくしてくれていて。感動ですよね、“諦めずに一緒にいてよかったな”ってすごく思いました」と、愛を語りました。