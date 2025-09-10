北京の空はますます青く、ガーデンシティーを目指す取り組みの成果―中国

北京市では2024年に微小粒子状物質PM2．5の濃度が2013年比で65．9％低下した。森林資源の全体量は2倍に増え、森林率は2012年の38．6％から44．8％に上昇。2020〜2024年に確認された生物の種類は累計7121種類に上り、北京市は世界で生物多様性が非常に豊かな大都市となった。こうしたことはすべて、北京市がグリーン発展に持続的に取り組み、首都の空をますます青くし、水をますます清くし、都市をますますグリーンにしてきたことによるものだ。人民網が伝えた。

北京市のPM2．5年平均濃度は約90µg/m³から30．5µg/m³に低下している。

北京市は「科学技術＋法執行＋管理」の三位一体で大気汚染ガバナンスを展開し、空・宇宙・地上・一体化モニタリングネットワークを構築して、大気の質が「北京の奇跡」を起こすよう後押しし、「北京ブルー」を常態にした。 南苑森林湿地公園



北京市は一連のエコプロジェクトを推進し、「窓を開ければ緑が目に入り、家のすぐ外は公園で、四季折々の花が咲く」庭園風空間システムを構築し、「首都を大きな庭園にする建設」に全力を注いだ。

長年にわたる修復作業を経て、総面積約1万ムー（約667ヘクタール）の南苑森林湿地公園は都市環境を浄化する「緑の肺」として首都の南エリアに不可欠のものになった。ここ数年間に確認された野生の鳥類は174種類に上り、ガーデンシティエコ建設の成果を示す生き生きとした証となった。

2024年末現在で公園数がすでに1100カ所に増えた北京市は、今や名実ともに「1000の庭園を持つ都市」だ。‌ 水素燃料電池バス



グリーンエネルギーも未来を動かしている。「未来のエネルギー」と呼ばれる水素エネルギーが現在、市民の日常生活に急速に浸透しつつある。

世界最大の水素ステーションは北京市の南エリアにあり、水素燃料電池バスが毎日、街中を走行している。関連政策とインフラ建設の「両輪駆動」の下、北京市は水素の製造・貯蔵・輸送から充填・利用までをカバーする、整備され緊密に協調する全産業チェーンを形成した。 豊かな緑が広がる永定河の両岸



北京市は実際の行動によって、厚みがあり内容の充実した「グリーンの答え」を打ち出し、超大型都市のグリーン発展に「北京モデル」を提供している。（提供/人民網日本語版・編集/KS）