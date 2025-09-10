絶品のワンタンが彩る一杯や新感覚のマーボー麺など、ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐると、見知らぬ街で ふと、おいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は、新潟駅と柏崎駅を結ぶ「越後線」。県都・新潟市の繁華街から住宅街、さらに田園まで、日本海に沿って走ります。それでは出発進行！



新潟駅から上所駅へ

列車は、新潟市の繁華街を進みます。



新潟駅から3分。



一つ先は、今年3月に新設された上所駅です。



住宅街や学校が広がるエリア。



どんなラーメンがあるでしょうか？



“最強セット”が人気

すっきりとした飽きのこない「醤油味」の一杯に、極うまの炒飯。



最強のセットが人気のお店がありました。





中華そばとチャーハンに力を注ぐ店

上所駅から歩いて8分。



商業施設が集まる通称「笹出線」沿いにお店を構える「味の店ちづる」。



新潟県内外に飲食店40店舗を展開する三宝グループのお店で「醤油味」の中華そばとチャーハンに特に力を注いでいます。



ということで、その2枚看板のセットが、一番人気です。



まずは、中華そばから。



丼には、数種類の「醤油」をブレンドした特製のかえしがスタンバイされ、合わせるのは、豚骨のコクが優しさを演出する出汁に、追い鰹で魚介の風味をたたせたスープ。



うま味が劣化しないように、注文が入るたびに鍋で温めています。



その一方、強力な炎で米があおられています、続いてチャーハンです。



くわしい味付けは、企業秘密ですが、仕上げに、鍋肌に特製の「醤油」を回しかけ、香ばしさを際立たせた「醤油味」のしっとり系です。



なつかしさを感じる「醤油」の柔らかい香り

「おまたせいたしました。Aセット、半チャーハンです！」



セットの中華そばは、なつかしさを感じる「醤油」の柔らかい香りがします。



この一杯には、チャーシューがよく合います。



厳選された国産豚肉を特製の「醤油タレ」で煮込んでいて しっとりとした食感で極上のうま味が感じられます。



そしてスープは、コクの中にしっかりとした塩味が広がり…すっと消えていく後味。



かなり丁寧な処理をしているからこその味わいです。



スープをさらっとまとった少し縮れた細麺は、つるつるとした食感が楽しめます。



リポート

「ホッとする味。ちょうどいいしょっぱさに、しっかりうま味とコクが詰まっています」



しっとりとした相棒のチャーハン

相棒のチャーハンは、しっとりとした食感で、具材は、チャーシューとナルトと卵とシンプル。



お米のおいしさを十二分に楽しめます。



香ばしい「醤油」の香りがするチャーハン。



ちょっと気になるちょこんと置かれた丸い物は「醤油味」をまとわせたウズラの卵を揚げたもので良いアクセントになっています。



「“免許”がないと…」

味の店ちづる 八子真之店長

「『炒飯免許』という免許がないと、炒飯を“振る”ことができないので、自信をもって提供しています」



コクとうま味が強い、香ばしさをまとった「醤油味」のチャーハンと、町中華の味を目指して作られた優しい「醤油味」の中華そば。



一緒に味わうと幸福度が増すという最強セットです。



刺激的な「味噌味」の一杯

続いては、刺激的な「味噌味」の一杯です。



「おまたせいたしました、“スタミナ辣麺”です」



ラー油の辣（らー）に麺と書いて“ラーメン”と読むこの一杯。



スープは真っ赤。



辛い香りも、しっかりと広がってきます。



味の店ちづる 八子真之店長

「基本は白みそベースとなっていますが、かなり辛いので覚悟してお召し上がりください」



刺激的な創作麺から、異なる「醤油味」で満足感を高める王道のセットまでそろう人気店をぶらりと訪れてみては。



2025年8月28日「夕方ワイド新潟一番」放送より