大阪・関西万博で9日、一夜限りの特別イベントを開催。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン発のキャラクター・ハミクマと、大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクがダンスでコラボし、SNSでは反響が広がっています。

■ゾンビとハミクマが万博会場を恐怖に包みこむ

今回、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと2025年日本国際博覧会協会が初の本格コラボレーション。パークの人気イベント『ハロウィーン・ホラー・ナイト』を体験することができる特別ステージが披露されました。

まずステージに登場したのはミャクミャク。会場に集まった観客に向け、『ゾンビ・デ・ダンス』の振付レクチャーを行いました。

そこへ、パークを抜け出したゾンビたちが突如出現。ステージが恐怖に包まれる中、『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の人気者で、かわいらしいけど不気味なクマ・ハミクマが現れ、会場には不穏な空気が漂いました。

しかし、King Gnuの書き下ろし楽曲『SO BAD』が流れると、ハミクマとゾンビたち、さらにミャクミャクも一緒にダンス。熱いコラボレーションに、会場の観客も大いに盛り上がりました。

■ミャクミャクのダンススキルに驚きの声

ゾンビに囲まれながらも、最後まで愛らしい姿で踊ったミャクミャク。この姿に、SNSでは「かわいい」や「テンション上がった」などの声が。