６月から体調不良が相次いでいた７人組アイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの月足天音が、１３日に北海道・苫小牧で行われるエンターテインメントイベント「ＴＯＭＡＫＯＭＡＩ ＭＩＲＡＩ ＦＥＳＴ ２０２５」で活動を再開することが１０日、分かった。グループの公式Ｘが発表した。

Ｘでは、月足が同イベントで活動を再開することを報告し「休養期間中、ファンの皆さまならびに関係者の皆さまに多大なご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と記された。また「なお、撮影・収録等のスケジュールの都合により、今後発表される一部の作品には不参加の場合がございます。あらかじめご了承ください」と呼びかけた。

月足を巡っては、６月から体調不良が相次ぎ、一部音楽番組やイベントを欠席。７月２８日にはグループのＸで「これまで療養中でした当グループのメンバー、月足天音ですが、本日、引き続き一定期間の休養が必要、との判断に至りました」と説明され「本日まで、本人をはじめ、メンバー６人および関係者と慎重に協議を重ねてまいりました」と説明されていた。

今回のイベント復帰でおよそ３カ月ぶりの活動再開となった。