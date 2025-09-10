◇セ・リーグ 巨人4―3広島（2025年9月10日 東京D）

巨人の岸田行倫捕手（28）が10日の広島戦（東京D）で5番に入って先発マスク。4回に同点の7号2ランを放つと、8回にはチーム打撃で走者を二、三塁に進めて代打・坂本勇人内野手（36）の決勝犠飛を演出した。

試合後、ベンチに座ってヒーローインタビューが始まるのをおとなしく待っていた岸田。笑顔の坂本がベンチ裏から飛び出してくると、先輩を追いかけてお立ち台に並んだ。

先にインタビューに応じた坂本は「普段から岸田さんにバッティング教えてもらってるんで…。良かったです」と突然ちゃめっけを発揮して隣に立つ岸田を動揺させ、スタンドの爆笑を誘っていたが、岸田は「次のバッターにつなぐという意識で打席に入って。結果的にホームランだったんで。良かったなと思います」と穏やかな表情でまずは答えた。

だが、9月の月間打率が高いことを聞かれると「いや、あまり気にしてないんで、あの…。1打席1打席を大事に必死に食らいついてやっていきたいなと思います」とキッパリ。

さらに最近は5番に入ることが多い打順についても「いや、それも全然意識してなくて。任された場所で自分の力をしっかり発揮できるように…はい。頑張ります！」とチームの勝利だけに集中していることを強調した。

捕手としては「接戦が続いてるんで、なんとか粘って粘ってしていけば、こういうふうに逆転もできますし。守備ではやっぱり粘りっていうのは大事だと思うんで。これからもしっかり頑張っていきたいと思います」と頼もしい“きっしゃん”。

残り15試合に向けて「全部勝つ気でいくんで…はい。みんなで一緒に戦いましょう！！！」とスタンドに呼びかけると大歓声と拍手が背番号27に降り注いでいた。