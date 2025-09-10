阪神は１０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）に１―６で敗れ、１５カードぶりのカード負け越しを喫した。

２番に座った梅野隆太郎捕手（３４）は、ハマの好投手・東相手にマルチ安打の活躍を見せた。初回はカウント１―１から１３４キロのカットボールを捉えて左翼フェンス直撃の二塁打。直後に佐藤輝の適時二塁打が飛び出し、ホームベースを踏んだ。「打撃に関しては優勝した後、一打席一打席が大事なので。１打席目から結果が残せてよかった」と汗をぬぐった。

さらには５回にも一死から左前打で出塁し、この日２安打目をマークした。「投手は誰が来ても結果を残すという気持ちでやっている中で、たまたま結果が出た」と振り返り、「いいことは継続してファーストストライク、スイングを大事にした打撃をしていきたい」と言葉に力を込めた。

先発した伊藤将司投手（２９）とのバッテリーでは、３回まで完全投球を続けていたが、４回に筒香の逆転３ランを被弾。６回にもオースティンの一発を浴びるなど、踏ん張り切れなかった。「試合の分岐点で粘れなかったところが反省点。ＣＳに向けてしっかり立て直して頑張っていきたい」と話した。

藤川球児監督（４５）は、この日の戦いについて「最後勝つことが難しくなるとスタンドに空きが出てしまって悔しいですけど、勝負は終わっている。向かう方向があるので」と振り返った。また、梅野の２番起用については「非常にバッティングの状態もいいし、梅野を６番以降に行くより、６番には熊谷もいますからよさが出るのかなと」と説明していた。