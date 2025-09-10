「暑いけど、秋モノ気になる！」→【ハニーズ】で先取り！ 今欲しい「バッグ & シューズ」

暑い日が続いているけれど、ショップやSNSでは秋の気配がちらほら。そろそろ気分を切り替えて、新しい季節のオシャレを楽しみたいところ。そこでチェックしたいのが【ハニーズ】の「バッグ & シューズ」です。手に取りやすい価格なのに旬度高めで、プラスワンで秋ムードをグッと更新できる優れものが続々登場。ぜひデイリールックに加えて、鮮度の高い秋先取りスタイルを叶えて！

上品なレザー調素材で高見え！ トレンド感満点のボストンバッグ

【ハニーズ】「ボストンバッグ」\2,980（税込）

トレンドの横長フォルムが目を引くボストンバッグ。定番のブラックはもちろん、ニュアンス感たっぷりのベージュとブラウンもラインナップ。普段のコーデに取り入れるだけで、一気に秋ムードにシフトできます。シンプルながらも上品なボストン型は、カジュアルからクリーンまで幅広く合わせられるのが魅力。さらにさりげないタッセルやゴールドカラーの金具のアクセントが、コーデに華やかさ添えてくれるのも嬉しいポイントです。

シンプルコーデを華やかに格上げするチェックトート

【ハニーズ】「チェック柄ギャザートート」\2,280（税込）

遠目からでもハッとするような可愛いトートバッグが登場！ 流行中のギャザーデザイン、秋らしいチェック柄のアクセントも魅力。持ち手には光沢感のあるリボンがあしらわれており、フェミニンなムードも醸し出してくれます。Tシャツ × ジーンズの夏スタイルに投入するだけで、グッと秋顔にアップデート。A4が入る実用的なサイズ感で、通勤や通学のデイリーユースにはもちろん、サブバッグとしてもヘビロテできる予感。

足元から旬を取り入れるボリュームローファー

【ハニーズ】「ボリュームローファー」\3,280（税込）

秋の足元は、存在感のあるシューズで季節感を取り入れるのがポイント。「ボリュームローファー」は、クラシカルなローファーに厚底ソールを組み合わせ、トラッド感とモード感を絶妙にミックス。フロントのビットが、足元からさりげなく華やかさを与えてくれます。カラーは落ち着いた5色をラインナップ。スムースレザー調素材はクリーンな雰囲気に、光沢感のあるパテントレザー調素材はエッジィに、スエード調素材は温かみのある印象に。それぞれの素材感でコーデの雰囲気を変えられます。

ほっこり感が大人可愛いモカシンシューズ

【ハニーズ】「モカシンシューズ」\2,680（税込）

ほっこりとしたスエード調素材を使用したモカシンシューズは、カジュアルながらも上品さも感じるデザイン。リボンとフリンジがアクセントとなり、足元から季節感を加えてくれます。フラットソールで歩きやすく、長時間のお出かけでも疲れにくいのもポイント。スカートスタイルに合わせれば、シューズの素材感やディテールが際立つナチュラルガーリーに。ワイドパンツからのぞかせれば、モカシンの丸みのあるフォルムがほどよい抜け感をプラスしてくれます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子