遊具に近付くとあの世に連れていかれる。少女が穴を覗き込むと、見えたものは…／幽闇のカナタ
『幽闇のカナタ』（小池ノクト/幻冬舎コミックス）第7回【全7回】
【漫画】『幽闇のカナタ』を第1回から読む
公園や非常階段、壁の隙間など…街中のそこかしこに感じる“それ”の気配。ある出来事が原因で恐怖心を失ってしまった女・カナタは、心が凍り付くほどの恐怖を感じるため“それ”を追い求める。一方で、偶然“それ”に近付いてしまった人たちは、想像を絶する恐怖を味わい、取り返しのつかない事態に巻き込まれていて――。ホラー漫画のトップランナー・小池ノクトが絶対的恐怖を描いた『幽闇のカナタ』、好評につき再連載をお届けします！
【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】
©小池ノクト／幻冬舎コミックス
