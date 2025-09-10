「戸塚記念・Ｓ１」（１０日、川崎）

春のうっぷんを晴らす４馬身差だ。２番人気のナイトオブファイアが好位から力の違いを見せつけ、待望の重賞初制覇。２着に４番人気のユウユウスキーが後方から突っ込み、人気を二分した１番人気のシーソーゲームは逃げたが最後にかわされて３着に敗れた。

やはりモノが違った。東京ダービーで先着を許したシーソーゲームの逃げは想定内。これを３番手でマークしたナイトオブファイアはうなるような手応え。４角手前では予想通りのマッチレースの様相を見せたが、直線入り口でこれを難なくパスすると、あとは差が広がるばかりだった。父・ホッコータルマエが川崎記念３連覇（１４〜１６年）した舞台で堂々たる４馬身差。待ちに待った初タイトルを手にした。

ディクテオンで７日のコリアカップ（韓国・ソウル）を制したばかりの主戦・矢野貴は「難しいことは考えず、自分の走りができればと思っていた。スタートも決まって理想的な位置。前が相手だと思っていたので少し仕掛けは速くなったけど、馬が応えてくれたね」と満足そうに流れる汗をぬぐった。

春２冠はナチュラルライズの前に悔しい思いをした。捲土（けんど）重来。夏場のリフレッシュ休養も功を奏し、心身ともにたくましくなって戻ってきた。「先週の（川崎への）馬場見せも良かったようで、きょうはすごく真面目。学習能力の高い馬ですね。何とか重賞を勝たせたかったので、良かった。ホッとしました」と渡辺和師も安どの笑み。

次はもちろん、砂クラシック最後の１冠・ジャパンダートクラシック（１０月８日・大井）へ。堂々とＳ１の勲章を胸に天敵に挑む。「ホントに良くなるのは古馬になってからだと思っていた馬。それだけに成長力もあります。いい状態に仕上げて、もう一度３冠に挑みたい」ときっぱり言い放った。