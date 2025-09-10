「ナンバープレートにしたい」と思う秋田県の地名ランキング！ 2位「にかほ市」を抑えた1位は？【2025年調査】
車に刻まれるナンバープレートの地名は、地域への誇りや愛着を映し出す特別な存在です。観光名所や歴史、文化を象徴する名前が選ばれると、その地に暮らす人や訪れる人の心を強く惹きつけます。
All About ニュース編集部では2025年9月2日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ナンバープレートにしたい地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う秋田県の地名ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では2025年9月2日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ナンバープレートにしたい地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う秋田県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：にかほ市／31票秋田県南西部に位置するにかほ市は、日本海に面した美しい景観と鳥海山の自然が魅力。漁業や農業が盛んな一方で、最先端技術産業も発展し、多彩な顔を持つ地域として注目されています。
回答者からは「全部平仮名で可愛らしいから」（50代男性／徳島県）、「女の子みたいな名前でナンバープレートが可愛いから」（20代男性／大阪府）、「珍しい地名で優しそうな印象を受けるからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
1位：秋田市／90票秋田県の県庁所在地である秋田市は、「竿燈まつり」やなまはげ文化など、伝統と都市機能が融合した魅力的な都市です。交通の要所でもあり、知名度の高さからナンバープレートとしても支持を集めました。
回答者からは「秋田は秋田のままがいいなと思って選びました」（20代女性／岐阜県）、「県庁所在地で知名度が高く、竿燈まつりなど秋田らしい文化を連想できるから」（30代女性／東京都）、「やはり、秋田の文字列は入っていてほしいと感じた」（40代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)