嘘でしょ…彼氏がいる女性にアプローチする【男性の心理】とは？

彼氏がいるのに、男性からちょっかいを出されることってありませんか？正直「なんで私を狙うんだろう…」と思う瞬間もあるかもしれません。今回は、そんな「彼氏がいる女性を狙う男性の心理」を体験談やインタビューをもとにご紹介します。彼の気持ちを知ることで、今後の対応や距離感の取り方も参考になるはずです。

挑戦したくなる心理

男性の「手に入りにくいものほど欲しくなる」心理は恋愛でも働きます。 彼氏がいる女性は、普段なかなか手に入らない存在だからこそ、つい奪いたくなるのです。 このような男性は、恋愛におけるスリルや達成感を求めて近づくことも多く、難易度が高いほど燃える傾向がありますよ。

自信の証明や自己肯定感

「自分の自信を確認したい」という心理が働いている場合もあります。 このような男性は、彼氏がいる女性を落とすことで自分の価値を証明したいと考えており、自分がモテていると勘違いしていることが多いです。 またこのタイプの男性は、相手よりも自分の気持ちが優先されやすく、相手を傷つけても罪悪感をあまり持たない傾向が…。 もしこうした行動を感じたら、1歩引いて彼との付きあい方を冷静に判断することが大切ですよ。

本当にあなたのことが好き

そしてなかには、本当にあなたのことが好きで抑えきれずアプローチをしてしまう男性もいます。 彼氏がいることをわかっていても、純粋に好きな気持ちが勝ってしまい、つい近づきたくなってしまうのです。 しかし、このような男性は決して多くはないので、言動に安心感や誠実さが感じられるかを見極めることが大切ですよ。 いかがでしたか？ 今回は、「彼氏がいる女性を狙う男性の心理」をご紹介しました。 彼氏持ちの女性にアプローチする男性心理はさまざまで、軽い遊び目的の人もいれば、本当に好きで行動してしまう人もいます。 もし不安や違和感を感じたら、無理に関わらず距離をとる勇気も必要ですよ。

ライター Ray WEB編集部