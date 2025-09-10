コーヒーみたいにチルな雰囲気に♡ 秋こそ着たくなる「ラテカラーコーデ」をご紹介！

ガーリーなお洋服が好き。だけど、この秋はいつもより大人っぽさも欲しい！そこで今回は、中村里帆・本田紗来とともに、糖度調節が自由自在な「コーヒーカラーコーデ」をご紹介します。秋らしいこっくりとしたカラーは今年のトレンド色のひとつなんだとか♡

嗜好品ドリンクみたいなコーデ

どんな意味？

幼い頃にはよさがわからず、オトナになってから「おいしい」と思えるドリンクのこと。

芳醇で深みのあるワインや、コクのある苦みが特徴のコーヒーがその代表。また、その味わいはどこか依存性を帯びている。

今回のコーデは…コーヒー♡

甘さを加えても、かすかに苦みが残るコーヒーのように、どんな色ともなじみやすいブラウン。白をプラスした“ラテカラー”はこの秋のカラー服の鉄板。面積はブラウン広めで組んでみて。