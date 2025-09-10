コーヒーみたいにチルな雰囲気に♡ 秋こそ着たくなる「ラテカラーコーデ」をご紹介！
ガーリーなお洋服が好き。だけど、この秋はいつもより大人っぽさも欲しい！そこで今回は、中村里帆・本田紗来とともに、糖度調節が自由自在な「コーヒーカラーコーデ」をご紹介します。秋らしいこっくりとしたカラーは今年のトレンド色のひとつなんだとか♡
嗜好品ドリンクみたいなコーデ
どんな意味？
幼い頃にはよさがわからず、オトナになってから「おいしい」と思えるドリンクのこと。
芳醇で深みのあるワインや、コクのある苦みが特徴のコーヒーがその代表。また、その味わいはどこか依存性を帯びている。
今回のコーデは…コーヒー♡
甘さを加えても、かすかに苦みが残るコーヒーのように、どんな色ともなじみやすいブラウン。白をプラスした“ラテカラー”はこの秋のカラー服の鉄板。面積はブラウン広めで組んでみて。
Cordinate 糖度高めなアイ テムもワントーン ならシックに
フリルに肩あきのガーリー度高めなミニワンピも、ブラウンなら甘くなりすぎない。ワントーンのコーデでこなれ感もたっぷり。
Cordinate ずるっと落ちるニットが抜け感満載
シンプルでどこかメンズっぽさもあるトップスに、バルーンスカートでバランスを。
Cordinate ピタ×ずるの王道シルエットでバランスを
男前なずるずるボトムにレースのトップスがアクセントに。
撮影／花盛友里 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ（Lila）モデル／本田紗来（本誌専属）、中村里帆
