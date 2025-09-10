コーヒーみたいにチルな雰囲気に♡ 秋こそ着たくなる「ラテカラーコーデ」をご紹介！

ガーリーなお洋服が好き。だけど、この秋はいつもより大人っぽさも欲しい！そこで今回は、中村里帆・本田紗来とともに、糖度調節が自由自在な「コーヒーカラーコーデ」をご紹介します。秋らしいこっくりとしたカラーは今年のトレンド色のひとつなんだとか♡

嗜好品ドリンクみたいなコーデ

どんな意味？

幼い頃にはよさがわからず、オトナになってから「おいしい」と思えるドリンクのこと。

芳醇で深みのあるワインや、コクのある苦みが特徴のコーヒーがその代表。また、その味わいはどこか依存性を帯びている。

今回のコーデは…コーヒー♡

甘さを加えても、かすかに苦みが残るコーヒーのように、どんな色ともなじみやすいブラウン。白をプラスした“ラテカラー”はこの秋のカラー服の鉄板。面積はブラウン広めで組んでみて。

Cordinate 糖度高めなアイ テムもワントーン ならシックに

フリルに肩あきのガーリー度高めなミニワンピも、ブラウンなら甘くなりすぎない。ワントーンのコーデでこなれ感もたっぷり。 

ブラウンフリルワンピース 13,750円／dazzlin バブーシュカ 2,530円／GOLDY ハイソックス 1,100円／靴下屋（Tabio）ブーツ15,400円／TINA:JOJUN

Cordinate ずるっと落ちるニットが抜け感満載

シンプルでどこかメンズっぽさもあるトップスに、バルーンスカートでバランスを。

ブラウンニット 9,430円／ASURA、白キャミソール 6,490円／WOOALONG（ともにHANA KOREA）白ミニスカート 8,690円／dazzlin バッグ 9,790円／EMODA ルミネエスト新宿店 ハイソックス 1,210円／靴下屋（Tabio） スニーカー 20,350円／コンバース

Cordinate ピタ×ずるの王道シルエットでバランスを

男前なずるずるボトムにレースのトップスがアクセントに。

ブラウンラインパンツ 13,750円／レイ ビームス、アイボリーレーストップス 96,800円／ユハン ワン（ともにレイ ビームス 新宿）ローファー 14,300円／rienda（バロックジャパンリミテッド）

撮影／花盛友里 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／サイオチアキ（Lila）モデル／本田紗来（本誌専属）、中村里帆

中村里帆

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来