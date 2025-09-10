【篠澤広～光景ver.～】 近日予約開始

タイトーの高品質フィギュアブランド「spiritale」は、フィギュア「篠澤広～光景ver.～」を近日予約受付を開始する。発売日・価格は未定。

本商品は「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「篠澤広」を1/7スケールフィギュア化したもの。ゲーム内のPSSR「光景」の特訓前イラストを元に立体化。ジャージ姿に今にも倒れてしまいそうな姿が表現されている。

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.