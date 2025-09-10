日産「新SUV」公開！ 650馬力超え「V6TT」搭載の「高性能モデル」！ 迫力エアロも超カッコイイ「インフィニティQX80 トラックスペック」米国で登場

究極のストリートパフォーマンスSUV

日産の海外向け高級ブランド「インフィニティ」は2025年8月15日、米国の自動車イベント「ザ・クエイル・ア・モータースポーツ・ギャザリング」において、新型SUV「QX80」をベースにした「QX80 トラックスペック」を発表しました。

インフィニティは、日産が1989年に北米市場で立ち上げた高級車ブランドです。設立当初からスポーティで先進的なモデルを展開し、現在は電動化とデザイン刷新でブランドの再構築を進めています。

650馬力超えの高性能SUV！

今回発表されたQX80 トラックスペックは、そんなインフィニティの歴史において史上最強のパフォーマンスを誇る一台です。

エクステリアでは専用のロッカーパネル、フロントスプリッター、フェンダーベント、フロントエアインテークを装備。

ボディは黒青のマットメタリック調ビニールラップで仕上げられ、24インチの大径ホイールとフェンダーフレアが力強いスタンスを強調しています。

心臓部には、ベースとなる3.5リッターV型6気筒ツインターボエンジンに新たなターボチャージャーシステム、大容量インタークーラー、新しい燃料インジェクター、ラムエアインテーク、低抵抗の排気システムとクアッドエキゾーストを採用。

これにより最高出力は650馬力以上、最大トルクは750lb-ft以上へと向上しています。

特筆すべきは、これらの性能向上を純正のエンジン内部パーツを用いたまま実現した点です。

なお、会場ではもう一台のコンセプトカーとして、豪華なオーバーランディング仕様として仕上げられた「QX80 テレインスペック」も同時に公開されました。

日産デザインアメリカのデビッド・ウッドハウス副社長は、これら2台が「南カリフォルニアの峡谷（ストリート性能）や山道（オフロード）から着想を得た」と語っており、対照的なコンセプトでQX80の可能性を示しています。