子がけいれん、救急車待つ間に思わぬ人が先に駆けつける【ママリ】

この漫画は、つきママ(@tsukimama34)さんのフォロワー・サチさんの次女ヒカリちゃんに起きた体験談を描いたものです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『突発性発疹から急性脳症になりました』第16話をごらんください。※この漫画には病気の治療にまつわる描写が含まれますが、あくまで1人の体験談です。ご自身あるいはお子さんのケースではかかりつけ医の指示に従ってください

ヒカリちゃん(11か月)は、保育園に入園した数日後に突発性発疹による高熱でけいれんが起きました。ヒカリちゃんは左右対称ではないけいれんを起こしていたので、サチさんはすぐに救急要請。その後、病院へ行く準備をしていると思わぬ人が訪ねてきました。

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

©tsukimama34

無事に救急要請が終わり、ホッとしたのも束の間。ヒカリちゃんの容態はどんどん悪化していきます。



サチさんも、なんとか気を取り直し病院へ行く準備をはじめました。すると、インターフォンが鳴ります。こんなときに、一体誰がやってきたのでしょうか？

