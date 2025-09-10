ファミリーマート「コンビニエンスウェア」人気爆発！注目セールと新商品紹介

ファミリーマートが展開するオリジナルアパレル「コンビニエンスウェア」が、前年比160％の売上を記録する大躍進！人気アイテムが揃う「クリアランスセール」が、8月19日（火）から全国約15,900店舗（沖縄除く）でスタートしています。セール対象品に加え、この夏注目の新商品もラインナップ。コンビニで手軽に買える高品質ファッションを、今すぐチェックしてみませんか？♪

コンビニエンスウェアが大躍進

「いい素材、いい技術、いいデザイン。」を掲げるファミリーマートの「コンビニエンスウェア」。

2025年は展示会開催やコラボ商品の展開に加え、デジタル通販「ファミマオンライン」でもサイズ拡充を実施。売上は前年比160％を突破し、“コンビニで衣料品を買う”という新しいカルチャーを広げています。

6月発売の「コンビニサングラス」は初週で想定300％の売れ行きを記録し、話題を集めました♡

ツーハッチ大阪POPUP終了♡実際に体感した人気アイテムレポ

50％オフ！お得なクリアランスセール

8月19日（火）～9月15日（月）まで、夏物アイテムを対象にした50％オフセールを開催！

「ブラウェア（ホライズンブルー・モスグリーン）」「ヘビーウェイトポロシャツ（しろ・ネイビー）」「ショートパンツ（カーキ・ネイビー）」など、暑い時期に欠かせないアイテムがお得に手に入ります。

全国約15,900店舗（沖縄除く）で実施され、在庫がなくなり次第終了となります。

夏のおすすめ新商品を一挙紹介

アウターTシャツ

価格：1,490円（税込）

USAコットン素材を使用し、抗菌防臭加工を施したこだわりのTシャツ。

サイズ：S～XXL（カラー：しろ／くろ）

ブラウェア

価格：2,290円（税込）

下着とトップスを両立するコンセプトで快適に着られるアイテム。

サイズ：M／L（カラー：くろ・きいろ）

やわらかいタオル（フェイスタオル）

価格：1,089円（税込）

高吸水でやわらかい肌触りが魅力。

カラー：ブルー・みずいろリバーシブル／グレー・わかくさリバーシブル

やわらかいタオル（バスタオル）

価格：2,189円（税込）

大判でふんわり仕上げた人気の定番タオル。

カラー：ブルー・みずいろリバーシブル

セール対象外ですが、この夏登場した新商品も見逃せません。

コンビニで叶う新しいファッション体験

「コンビニエンスウェア」は、手軽さと高品質を兼ね備えた新しいライフスタイルを提案しています。

8月19日からのクリアランスセールは、日常を彩るアイテムをお得に手に入れる絶好のチャンス♡

加えて、新商品ラインも充実しているので、自分らしいおしゃれを楽しみたい方はぜひチェックしてみてください。ファミリーマートで、毎日の装いにうれしい発見をプラスしてみませんか？