人気タレントや有名選手らとグラスで乾杯！

現在は2児の母で、元SKE48のメンバーが4億円の新居で総勢18人のホームパーティーを開催し話題となっている。

YouTubeで子どもたちを交えた賑やかなパーティーの様子を公開したのは石田安奈(29)。競泳選手の塩浦慎理、タレントのおのののか夫妻らを招き、大人たちが広々とした室内でグラスを手に持ち乾杯する様子や子どもたちがプールに入ったりままごとをしたりして楽しむ姿を披露した。

SNS上では「羨ましい。いいね」「お綺麗で華がある」「石田安奈ちゃんくらいお金持ちのYouTube見てて気持ちよすぎる、買い物の動画もお出かけ動画もめっちゃ見ちゃう」「バブル期みたい」などのコメントが寄せられていた。

石田は2021年にSNSで結婚と妊娠を報告。ABEMAで放送されているドキュメントバラエティ番組「ダマってられない女たち」に今年1月に出演。その際に夫が22歳年上であることを明かしている。また、4月に更新したYouTubeでは、新居が4LDKでエアコン11台があり、4億円かかったことを紹介していた。