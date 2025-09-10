◇セ・リーグ 巨人4―3広島（2025年9月10日 東京D）

巨人の阿部慎之助監督（46）は8回に岸田行倫捕手（28）が見せたチーム打撃を高く評価した。

4回に同点の7号2ランを放つなど2安打を放っていた岸田。3―3で迎えた8回無死一、二塁の勝ち越し機で第4打席に立った。

そして、2球で追い込まれたあとの3球目を叩いた打球は高いバウンドの投ゴロとなり、走者は二塁と三塁にそれぞれ進塁。チャンスを広げて代打・坂本の決勝犠飛を演出した。

あの場面について「勝負強さも持ってますし、クリーンアップに置いてる以上は、と思って打たせました」と送りバントは考えていなかったと明かした阿部監督。

だが、結果的に送りバントのような形となってつないだことに「あれこそチームバッティングだと思うよ」と絶賛した。

「やっぱり状況判断できる選手が素晴らしいんだけど、まぁできない子も多いんでね。こちらがいろんな、明確に言っていかないとね、今の選手分からない子多いんでね。明確に、教えていこうかなと思います」。岸田を絶賛しながら若手教育についても触れていた。