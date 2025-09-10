阪神・伊藤将司投手（２９）が、１０日のＤｅＮＡ戦（甲子園）に先発。７月１３日のヤクルト戦（甲子園）以来、約２か月ぶりの白星を目指してのマウンドとなったが、７回途中５安打６失点で今季２敗目を喫した。



佐藤輝の適時二塁打で１点を先制した直後の２回には、抜群の反射神経で打球直撃を回避した。一死から４番・佐野のライナー性の当たりが左腕の頭部付近へ。ヒヤリとする打球にスタンドも騒然となったが、間一髪グラブで捕球した。



背中から崩れ落ちるように倒れ、治療のため一度はベンチに下がったが、その後も投球を続けた左腕。３回までは完全投球を披露していたが、中盤に崩れた。

４回無死一、二塁から３番・筒香に高めのカットボールを捉えられ、左翼席へ突き刺さる逆転の１６号３ランを被弾。６回にもオースティンに９号ソロを浴びると、７回に一死一、二塁のピンチを招いた場面で藤川球児監督（４５）から交代が告げられた。

降板後は「立ち上がりからいい感覚で自分のボールを投げることができていましたが、試合をひっくり返されてしまいました勝負どころの１球が甘くなってしまい悔しいです」とコメントした。投打ともに精彩を欠いたチームは、１―６で敗れて２連敗。１５カードぶりのカード負け越しとなった。