谷まりあ、膝上ミニで美脚輝く「ガーリーで似合う」「さすがの着こなし」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/10】モデル・タレントの谷まりあが10日、自身のInstagramを更新。ミニ丈衣装姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】谷まりあ、美脚際立つガーリーワンピース姿
谷は「andGIRL」秋号（主婦の友社）を告知し、さまざまな衣装姿の写真を投稿。ネイビーのミニワンピースを着用したカットでは、膝上丈のスカートからスラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ガーリーで似合う」「スタイル抜群」「さすがの着こなし」「憧れる」「全部美しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】谷まりあ、美脚際立つガーリーワンピース姿
◆谷まりあ、ミニ丈ワンピース姿を公開
谷は「andGIRL」秋号（主婦の友社）を告知し、さまざまな衣装姿の写真を投稿。ネイビーのミニワンピースを着用したカットでは、膝上丈のスカートからスラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ガーリーで似合う」「スタイル抜群」「さすがの着こなし」「憧れる」「全部美しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】