【モデルプレス＝2025/09/10】モデル・タレントの谷まりあが10日、自身のInstagramを更新。ミニ丈衣装姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】谷まりあ、美脚際立つガーリーワンピース姿

◆谷まりあ、ミニ丈ワンピース姿を公開


谷は「andGIRL」秋号（主婦の友社）を告知し、さまざまな衣装姿の写真を投稿。ネイビーのミニワンピースを着用したカットでは、膝上丈のスカートからスラリとした美しい脚が際立っている。

この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ガーリーで似合う」「スタイル抜群」「さすがの着こなし」「憧れる」「全部美しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

