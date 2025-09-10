なんで私が悪者に？ リーダーの嫌味な発言で爆発寸前！【私たちの連絡係さん Vol.20】
※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。
■これまでのあらすじ
同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、「ワーママの横暴だ」と一喝する。
さらに白田さんは「そもそも連絡係って必要なんですかね？」と言い出し、その事実を黒木さんから聞かされた他のママたちは、白田さんを無視するようになる。
そんな中、突然、白田さんがバス通園をやめてしまう。すると、リーダー・阿久澤さんが再び黒木さんを連絡係に任命。「去年やりましたよね？」と訴えても、「だから？」と一蹴されて…。
同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、「ワーママの横暴だ」と一喝する。
さらに白田さんは「そもそも連絡係って必要なんですかね？」と言い出し、その事実を黒木さんから聞かされた他のママたちは、白田さんを無視するようになる。
連絡係＝バス停の雑用係だったとは…。
しかも、前年度も係をやった黒木さんを指名するって、そんな状況あり得ないですよね。
白田さんも、阿久澤さんからこんな扱いを受けた結果、仕方なく“白田さんの提案通りに”黒木さんに相談したということでしょうか。
そして何より、この係は本当に必要なのか。いろいろと考える余地はありそうです…。
(ツムママ)