ドル売り反応広がる、米ＰＰＩは各項目で前回から低下 ドル円一時１４７．１３レベル＝ＮＹ為替



８月米生産者物価指数が予想以上に低下したことを受けて、米債利回り低下とともにドルが売られている。ドル円は147.13レベルに安値を更新、ユーロドルは1.1727レベルに高値を更新した。



前年比は＋２．６％と前回の＋３．１％（＋３．３％から下方修正）や市場予想＋３．３％を大きく下回った。前月比は－０．１％と前回の＋０．７％（＋０．９％から下方修正）や市場予想＋０．３％を下回った。コアも同傾向の結果を示している。米１０年債利回りは４．０５５％まで低下した。



USD/JPY 147.35 EUR/USD 1.1710 EUR/JPY 172.55

外部サイト