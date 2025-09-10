※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は同僚・芹との関係を疑われ離婚の危機に陥りますが、実際に関係を持っていたのは藤枝と芹でした。数日後、草太は来月末の退職を公表します。執拗に迫る芹に対し、「転職先の給料が芹さんより低くても同じことが言える？」と問いかけ、収入よりやりがいを優先したことを明かします。草太の転職先での年収を知った芹は落胆し、夫もお金も信用も失った現実に打ちひしがれます。そこへ藤枝が現れ、突然見知らぬ物件情報を差し出し、「決まってるじゃん、同棲だよ」と告げるのでした。



■同棲するなんて一度も話してないのに…！

■上司には「関係を清算した」と伝えたし…■どんなに拒否しても伝わらない…藤枝との関係を本気で終わらせようとしていた芹は、「本部長には関係を清算したと話した」と藤枝に告げます。ところが藤枝も「自分もそう伝えた」と答えるだけで、それはあくまで表向きの話。実際には、関係が終わったとは微塵も思っていない様子で、同棲する気でいるのが見え見えでした。芹が何度も明確な拒否の態度を示しても、藤枝にはまったく伝わらず、その鈍感さと執着に、芹の中で恐怖心がじわじわと膨らんでいくのでした。(スズ)