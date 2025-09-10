◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―３広島（１０日・東京ドーム）

広島は、６連敗で３位・ＤｅＮＡに６ゲーム差まで広がり、自力ＣＳ進出の可能性が消滅した。大瀬良が６回３失点にまとめたが、ともに打線が得点直後の２被弾でリードを守れなかった。８回は島内が、先頭四球から１死満塁のピンチを招き、代打・坂本に決勝犠飛を浴びた。ちょうど９年前の１６年９月１０日、チームは同じ東京Ｄでの巨人戦で２５年ぶりのリーグ優勝を決めた“記念日”だった。昨年に月間２０敗（５勝）を喫した“魔の９月”は、今年も１勝７敗。今季最多の借金は１４まで膨らんだ。以下は新井貴浩監督の試合後の主な一問一答。

―８回は先頭四球から勝ち越しを許した。

「そこがちょっと、もったいなかったかな」

―大瀬良投手は初回と３回に打線が得点した直後の失点だった。

「そうやね。まあ、そこは分かっていると思う。点を取った直後というのは、より引き締めてというのは分かっていると思う。ゲームはつくってくれたと思います」

―前回登板は７四球だった。今回は無四球。

「前回の登板とは、全然比べものにならないぐらい真っすぐは良かったと思う」

―打線は初回に先制する試合が続いているが。

「そうやね。点は取るんだけど、うまくかみ合っていない状況が続いているかなと。そこは我慢して」

―同点の８回２死一、二塁の好機で佐々木選手がそのまま打席に送った。

「もちろん。あそこは代打というのは全く考えていなかったです。経験してもらいたい。彼にとって、打てればいいですけど、打てなくても、成長していくためにも必要なことかなと」

―苦しい状況が続く。選手に求めるもの。

「粘り強くやっていくしかないと思う。選手は頑張ってくれていると思う。粘り強くやっていくしかない」