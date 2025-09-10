とろっとなすが絶品！「揚げなすのそうめん」がやみつきになるおいしさ

いつものそうめんに飽きたらこれ！ 「なすのそうめん」を作ってみた

つるっと食べやすいそうめんは夏の定番ですが、毎回同じ味付けだと飽きてしまいますよね。

今回はクックパッドニュース編集部スタッフが、シンプルな材料で手軽に作れる「なすのそうめん」を実際に作ってみました。

ナスは切って揚げるだけ！ あっという間に完成

1. なすを1.5cm幅にスライスします。





2. なすを高温の油で、両面がこんがりするまで揚げます。





3. ボウルになす、めんつゆ、ラー油、しょうがなどの調味料、小口切りしたねぎとごまを加え、氷でしっかり冷やします。





4. そうめんを茹でよく冷やし、3をかけたら完成です！





実際に食べてみた





完成したそうめんに、さらになすとねぎをたっぷり加え、ラー油を上からかけてみました。こんがりきつね色の揚げなすとねぎの緑で見た目も映えますね。

ラー油のピリッとした辛さがアクセントになっていておいしい！ 香ばしい揚げなすはとろとろで、そうめんとの相性が抜群です。満足感があるのにさっぱりしているので、ぺろっと食べてしまいました。

レシピ作者さんによると、なすは油との相性が良いので、多めの油で上げるのがおすすめなのだそう。高温の油で揚げた方が、なすの色も鮮やかになるそうですよ。

毎日でも食べたくなる…！ ワンパターンになりがちなそうめんの救世主

今回試した「なすのそうめん」のレシピは、工程が少なく材料もシンプルなので、忙しいときでもパパッと作れるのが魅力。

いつものそうめんにひと手間加えるだけで、飽きのこないそうめんが完成します。

気になった方は、ぜひおうちで試してみてくださいね。