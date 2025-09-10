今月4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手・橋幸夫さんの通夜が9日、東京・文京区で営まれ、同じく『御三家』として活躍した歌手・舟木一夫さん（80）が参列。橋さんとの思い出について明かしました。

1960年代、橋さん、2022年に亡くなった西郷輝彦さん、舟木さんの3人は、日本歌謡界の“御三家”と呼ばれていました。橋さんとの印象深い思い出について舟木さんは「こまめに仕事場でも歯を磨いてましたよね、橋さんは。僕は田舎育ちだから、そんなに朝一回しか磨いたことがないわけですよ。当時はね。それが、リハーサルから本番まで、2回ぐらい歯を磨いて。あぁなるほど、こういうことをなさっているのかと思って。歯を大事になさっているのだなと思ったんですけど」と明かしました。

また、舟木さんが体調を崩しステージに立てなかった時に、代役を務めてもらったこともあったそうで「僕が原因不明でぶっ倒れましたね。橋さんとそれから西郷輝彦さんとね、2人で助けていただいて。まあ、同世代意識ってどんな時代でもやっぱりみんなあると思いますから」と語りました。

通夜には他にも歌手の錦野旦さん（76）や川中美幸さん（69）、橋さんがかわいがっていた後輩の三田明さん（78）ら、親交のあった歌手仲間などが参列し、橋さんとの別れを惜しみました。