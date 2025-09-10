歌手の田中あいみ（25）が9日、NHK音楽番組「うたコン」（火曜後7・57）に出演した。木梨憲武（63）プロデュース、所ジョージ（70）作詞作曲の「NAZO with 木梨憲武・所ジョージ」を俳優でサックス奏者の武田真治（52）と4人で披露した。

先月26日に千葉県成田市内で行われたイベントでも披露した4人のステージ。地上波テレビでの生パフォーマンスは初めて。今回は所が製作したおそろいの黄色いつなぎを着てステージに立った。出番前に田中は「所さんにいただいた、お揃いのつなぎを着て気合い十分です！」と語っていた。

木梨はコンセプトについて「Newアルフィー」と回答。所は「バンドのほうは“旧アルフィー”で。僕が高見沢さん」、木梨は「僕が桜井（賢）さん。ベースのさばき見てほしいですね！電源入ってないけど」と笑いを誘った。

田中の師匠である細川たかし（75）も出演しており、4人のパフォーマンス前には「あいみが歌詞を間違えないか心配！」と笑い飛ばした。さらに「これで所さん！印税で儲かるね！」と声をかけていた。