プロ野球ＯＢで、ＰＬ学園の８７年甲子園優勝メンバーの片岡篤史氏、野村弘樹氏が４日放送のＢＳ１０「ダグアウト！！！」に出演した。

番組進行を、ＰＬ時代に横浜・松坂大輔投手と投げ合った上重聡アナが担当した。「ド緊張です」と言う上重アナは、冒頭から「片岡さんに謝罪をしないといけません」と神妙。片岡氏が「当てたろか？松坂のこととちゃうの？」と言い当てた。

昨年番組のＶＴＲが流れ、上重アナは松坂氏に敗れた９８年甲子園後に、ＰＬを来訪した片岡氏から労われたが「いい試合はしたけど、同級生に負けたらアカン」と檄を飛ばされたと明かした。しかし…その翌年、西武に入団した新人松坂相手に片岡氏が三振した場面を番組で「あの名シーン、俺たちの松坂」と笑わせていた。

イジったことがバレており、片岡氏は「えらい最近は勇気ある人出て来たな」と笑わせたが、上重アナは顔が凍り付いていた。

春夏連覇メンバーの片岡氏や野村氏も、１年生からレギュラーになれたわけではないとの話題になり、野村氏は「桑田さん、清原さんが（２学年上に）いたら、誰も…」と語ると、片岡氏が「上重１年からメンバー入ってるで。すごいと思うで」と指摘し、野村氏が「マジで！？すごいな」と驚いた。

上重アナは「ちなみにピッチャーでは桑田さん、私、前田健太」と３人だけと明かした。

野村氏が「だけ！？夏から入ってたの？はよ言えや！マジで…」と驚きまくった。

片岡氏が、「１人忘れてるわ、入来（祐作）もやろ」と突っ込み。上重アナが「あっ、入来さんもですか。甲子園には…」と返すと、片岡氏が「甲子園は出てない。それでいま差別したやろ？」と鋭く突っ込み、上重アナが硬直して「何言ってもダメ…」と笑わせた。