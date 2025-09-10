中国国内で最大級の国際展示会が北京で開幕しました。注目されていたのは、中国発の人気キャラクター「ラブブ」です。

北京で10日開幕した「国際サービス貿易交易会」。中国政府などが主催したこの国際展示会では、習近平国家主席が開幕に合わせて「中国は世界のサービス貿易の開放的で革新的な協力を推進し、開かれた世界経済を構築していきたい」とのメッセージを寄稿しました。

展示会には85の国や国際機関が参加し、国内外の企業2000社以上が出展しています。

JETRO=日本貿易振興機構が企画した「ジャパンパビリオン」には、去年、北京に初めて進出した回転ずし大手の「スシロー」など日系企業36社が出展し、中国での事業展開をPRしました。

記者

「会場内でひときわ注目を集めているのがこちら、ポップマートのブースです」

いま、日本など世界各地でブームを巻き起こしている人気キャラクター「ラブブ」。その発売元である「ポップマート」のブースでは、展示されているグッズなどを目当てに多くのファンが詰めかけていました。

訪れた人

「（Q.一番好きなキャラクターは）ラブブです。いまは品薄で買えません」

「中国で流行しているキャラクターが海外に進出していて素晴らしいですね」

中国政府がサービス分野での対外開放を強くアピールするこの展示会は、14日まで開催されています。